Inter, Antonello: "Con Oaktree accelerata per lo stadio"

LE PAROLE

L'ad del club nerazzurro: "Seconda stella Inter frutto di un lavoro importante"

"Prima abbiamo celebrato la seconda stella, frutto di un lavoro importante, impostato negli ultimi anni, con una squadra che ha giocato un calcio veramente spettacolare nella stagione in corso. Un lavoro fatto dall'area sportiva, supportato dalla società, che è stato molto importante. Il modo in cui è stato vinto ci ha reso più orgogliosi". Lo ha dichiarato Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, intervenendo a Festival della Serie A, a Parma, parlando dei risultati della squadra.

OBIETTIVI - "Dobbiamo concentrarci sui prossimi obiettivi a breve termine per la prossima stagione, ma anche su medio termine come lo stadio. Progetti che avevamo già in mano, ma sui quali ora puntiamo a dare un’accelerata".

ANNATA SPECIALE - "La stagione si è conclusa con la conquista della seconda stella, qualcosa di storico che ha visto la grande partecipazione dei tifosi interisti. Questa è la base per poter ripartire nella nuova stagione con grande entusiasmo, e provare a continuare a fare quello che siamo riusciti a raggiungere quest'anno".

MIGLIORARSI - "Un sogno a livello sportivo è quello di migliorarsi, ripetersi in campionato e anche in campo europeo, dove il trionfo è sfumato nella finale di Istanbul. I sogni ci sono sempre, bisogna coltivarli senza dimenticare che però si deve anche rimanere concentrati sul campo".

