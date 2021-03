Inter, ansia per i nuovi tamponi: rischio focolaio Covid dopo la positività di Handanovic

DOPO HANDANOVIC

Attesi in mattinata i risultati dei test degli altri giocatori effettuati mercoledì

Inter con il fiato sospeso dopo la positività al Covid-19 di Handanovic (l'undicesimo della rosa), arrivata dopo quella di D'Ambrosio. Il portiere nerazzurro era risultato negativo al primo giro di tamponi effettuato martedì poi mercoledì pomeriggio il nuovo test (non stava bene e non ha preso parte all'allenamento) che ha accertato il contagio. Intanto la squadra è in isolamento fiduciario, che durerà 14 giorni, con spostamenti limitati al viaggio per raggiungere Appiano Gentile. Nuovi tamponi sono previsti anche venerdì, con risultati sabato, il giorno di Inter-Sassuolo.

In casa nerazzurra si attendono gli esiti dei test degli altri giocatori, previsti in mattinata, e la paura è quella dell'esplosione di un focolaio, tenendo conto del periodo di incubazione del virus e dell'origine della nuova positività, presumibilmente il viaggio di sabato scorso in pullman per raggiungere Torino in vista della trasferta di campionato contro i granata. Il timore riguarda soprattutto i sette titolari che ancora non hanno contratto il virus: a rischio ci sono De Vrij, Hakimi (solo falso positivo), Barella, Eriksen, Perisic, Lautaro e Lukaku. E a questo punto in base alle risposte dei tamponi, in caso di focolaio la gara contro la squadra di De Zerbi sarebbe a forte rischio. Intanto, per quanto riguarda i dirigenti, il ds Ausilio è tornato negativo. Resta positivo solo l'ad Marotta, ma le sue condizioni sono in miglioramento.