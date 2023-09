Inter, allarme Cuadrado dal Sudamerica: a rischio la gara contro il Cile

© Getty Images

Rischi di forfait per il Milan, ma anche per l'Inter scatta un piccolo allarme in vista del derby in programma sabato 16 alle 18. Il ct della Colombia Néstor Lorenzo è in ansia per le condizioni di Cuadrado, costretto ad abbandonare la sfida vinta per 1-0 contro il Venezuela alla fine del primo tempo per un problema muscolare, come riferiscono i media sudamericani. L'esterno a questo punto è a rischio per la partita contro il Cile, valida per le qualificazioni mondiali e in programma mercoledì 13, anche se negli ultimi giorni ha lavorato insieme ai compagni. In casa nerazzurra sperano che il caso rientri il prima possibile.