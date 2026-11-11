Como, il ds Ludi fa il punto sul mercato invernale. Dalla Spagna spunta il nome di Sergio Camello

La filosofia di mercato è piuttosto chiara: intervenire senza perdere di vista il progetto tecnico costruito insieme a Cesc Fabregas. In un'intervista, Ludi ha spiegato come il rapporto con il Real Madrid sia diventato uno dei canali privilegiati per sviluppare operazioni di mercato e valorizzare giovani di prospettiva. "Abbiamo un ottimo legame. La base non è tanto il rapporto in sé, quanto le relazioni di valore che abbiamo costruito". Un modello che ha trovato la propria espressione più evidente nell'operazione Nico Paz, considerata dal direttore sportivo una collaborazione vantaggiosa per entrambe le società: "Una situazione win-win. Noi abbiamo avuto la possibilità di puntare su un giocatore di grande potenziale, mentre loro hanno creduto in un progetto tecnico, anche grazie alla credibilità e alla capacità di Fabregas. Quello che abbiamo fatto con il Real Madrid lo abbiamo fatto anche con altre squadre".