Como, il ds Ludi fa il punto sul mercato invernale. Dalla Spagna spunta il nome di Sergio Camello
Il direttore sportivo racconta il progetto lariano, il rapporto con il Real Madrid e le prospettive di mercato. L'attaccante del Rayo Vallecano è il profilo seguito per rinforzare il reparto offensivo
Il Como non vuole stravolgere la propria squadra a gennaio, ma questo non significa che sul lago non si stiano facendo valutazioni in vista della finestra invernale di calciomercato. Le parole del direttore sportivo Carlalberto Ludi raccontano una società consapevole della propria crescita, ma anche pronta a cogliere eventuali opportunità per completare la rosa. Soprattutto in un reparto offensivo che, tra gli acciacchi di Moise Kean e la necessità di affrontare tre competizioni, potrebbe aver bisogno di un'alternativa in più. Il nome da tenere d'occhio è quello di Sergio Camello (7 gol e due assit in 11 partite ne La Liga), attaccante del Rayo Vallecano che da tempo piace alla dirigenza lariana.
L'affare Nico Paz
La filosofia di mercato è piuttosto chiara: intervenire senza perdere di vista il progetto tecnico costruito insieme a Cesc Fabregas. In un'intervista, Ludi ha spiegato come il rapporto con il Real Madrid sia diventato uno dei canali privilegiati per sviluppare operazioni di mercato e valorizzare giovani di prospettiva. "Abbiamo un ottimo legame. La base non è tanto il rapporto in sé, quanto le relazioni di valore che abbiamo costruito". Un modello che ha trovato la propria espressione più evidente nell'operazione Nico Paz, considerata dal direttore sportivo una collaborazione vantaggiosa per entrambe le società: "Una situazione win-win. Noi abbiamo avuto la possibilità di puntare su un giocatore di grande potenziale, mentre loro hanno creduto in un progetto tecnico, anche grazie alla credibilità e alla capacità di Fabregas. Quello che abbiamo fatto con il Real Madrid lo abbiamo fatto anche con altre squadre".
Il futuro di Ramon
L'intesa per il trequartista argentino ha dimostrato le potenzialità di questo modello, mentre l'arrivo di Jacobo Ramon ha confermato la volontà di investire su profili giovani e con margini di crescita. Proprio sul difensore spagnolo Ludi ha fornito un'indicazione importante, spiegando che il Real Madrid conserva un diritto di recompra: "Quando siamo andati a negoziare per Nico Paz, c’è stato un aggiornamento sulla sua posizione e sicuramente resterà con noi per tutta la stagione". E sul futuro del centrale ha aggiunto: "È ancora presto per capire quale potrà essere il suo futuro".
Un rinforzo per non lasciare solo Douvikas
Per la prima volta nella sua storia il Como deve misurarsi con un calendario impegnativo e non può permettersi di sottovalutare il peso degli infortuni, su tutti quello di Moise Kean (il suo rientro è previsto per il 29 novembre per il match al Sinigaglia contro la Juventus). L'attaccante ex Fiorentina rappresenta una risorsa importante, ma è alle prese con una contusione alla tibia rimediata durante gli impegni con la Nazionale. Un problema che lo accompagna dal 25 settembre e che ha richiesto un trattamento specifico a Barcellona. Gestire tre competizioni affidandosi sostanzialmente a Douvikas come riferimento offensivo centrale sarebbe un rischio.
È in questo scenario che torna d'attualità il nome di Sergio Camello. L'attaccante del Rayo Vallecano, classe 2001, è un profilo che il Como segue da mesi e che presenta caratteristiche interessanti per il calcio di Fabregas. Cresciuto nella cantera dell'Atletico Madrid, ha esordito in Primera División nel 2019 trovando subito il gol contro il Levante. Dopo le esperienze al Mirandés e il percorso iniziale in prestito, si è affermato a Vallecas, dove ha conquistato spazio e continuità fino alla firma del contratto a titolo definitivo. La sua storia calcistica comprende anche una pagina particolarmente significativa: la doppietta realizzata ai tempi supplementari nella finale olimpica di Parigi contro la Francia, che ha contribuito a consegnarlo alla ribalta internazionale.
Camello non è il classico riferimento offensivo strutturato, ma un giocatore che può partecipare alla manovra, muoversi tra le linee e garantire profondità. Qualità che potrebbero integrarsi con le idee di Fabregas e offrire al tecnico una soluzione differente rispetto a Douvikas e Kean. La questione economica rende l'operazione ancora più interessante. Il suo contratto con il Rayo Vallecano è in scadenza nel 2027 e, secondo le valutazioni di mercato circolate, a fine stagione potrebbe diventare un parametro zero. Anticiparne l'arrivo a gennaio richiederebbe un investimento nell'ordine dei 10 milioni di euro. Rimane però da considerare il diritto di recompra esercitabile dall'Atletico Madrid nella finestra invernale, elemento che potrebbe incidere sulla fattibilità dell'operazione.
I rientri
Il recupero di Diao e Trevoh Chalobah rappresenta una notizia importante per il Como, con entrambi al lavoro durante la sosta per le nazionali per ritrovare la condizione e tornare a disposizione in vista della sfida contro il Cagliari alla ripresa. Ludi ha voluto evitare qualsiasi accelerazione: "Dobbiamo dare loro il tempo necessario visto che si è trattato di infortuni particolari. Devono recuperare completamente, sentirsi bene e tornare a essere i giocatori che conosciamo".
Crescere con equilibrio
Il Como arriva da un ottimo inizio e Ludi non ha nascosto la soddisfazione per il percorso compiuto, pur mantenendo i piedi per terra quando si parla di Scudetto. "Veniamo da un inizio di stagione straordinario. La nostra sfida era quella di rimanere competitivi ogni tre giorni e penso che il percorso in Champions dimostri come siamo riusciti a esserlo". Anche la sconfitta per 2-0 contro l'Inter è stata letta come un'occasione di crescita, senza cercare alibi: "L’Inter è la più forte d’Italia, ha approcciato la gara in maniera straordinaria. Noi dobbiamo migliorare e crescere, questo non ci sorprende. Sono sicuro che faremo tesoro anche dell’ultima partita".
Ludi auspica quindi a un mercato invernale senza grandi movimenti, e sarebbe certamente un segnale positivo se la squadra riuscisse a mantenere la propria competitività senza dover ricorrere a interventi importanti. Tuttavia, la situazione di Kean e la necessità di non sovraccaricare Douvikas suggeriscono una riflessione diversa: un altro attaccante potrebbe non rappresentare un lusso, ma una forma di tutela del progetto. E la strada spagnola, ancora una volta, potrebbe essere quella giusta.