Inter abbonata al corto muso in Champions, ma capitan Lautaro è tornato implacabile

Dopo Young Boys, Arsenal e Lipsia, contro lo Sparta Praga l'Inter ottiene la quarta vittoria su cinque per 1-0 e con il minimo sforzo ottiene il risultato migliore e quello auspicato. Un punto con il Monaco mercoledì prossimo basterà per la qualificazione diretta agli ottavi, fondamentale per evitare i playoff in cui ci potrebbero esserci mine vaganti come PSG, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City, ma anche in ottica campionato, perché giocare due gare in meno in un calendario così intasato non potrà che fare bene ai nerazzurri, anche per il Napoli rivale per lo scudetto è fuori da tutto e può pensare solo al campionato, a preparare le 17 finali che gli mancano.