Champions League: Sparta Praga-Inter 0-1, una magia di Lautaro avvicina gli ottavi

LE STATISTICHE

• Lautaro Martínez ha segnato il suo 14° gol in UEFA Champions League, raggiungendo Adriano come capocannoniere di tutti i tempi dell'Inter nella competizione.

• L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in sei delle sette partite disputate finora in questa UEFA Champions League: considerando anche la Coppa dei Campioni, solamente nel 2022/23 i nerazzurri hanno registrato più clean sheet in una singola edizione del torneo (otto).

• Lautaro Martinez (2019/20, 2022/23, 2023/24 e 2024/25) è diventato il terzo giocatore dell’Inter capace di segnare più di una rete (due nel torneo in corso) in quattro differenti edizioni della UEFA Champions League, assieme a Julio Cruz e Dejan Stankovic.

• L’Inter è diventata la terza squadra ad aver terminato col punteggio di 1-0 cinque gare consecutive (4V, 1P) nella stessa stagione in UEFA Champions League, dopo la Juventus nel 2004/05 (5V) e il Maccabi Haifa nel 2009/10 (5P).

• Considerando tutte le competizioni, nessun giocatore di Serie A ha segnato più gol nel 2025 rispetto a Lautaro Martinez (quattro, come il compagno di squadra Denzel Dumfries).

• Alessandro Bastoni è il difensore centrale che ha fornito più assist (cinque) nelle ultime cinque edizioni della UEFA Champions League (dal 2020/21) - più in generale, tra i difensori che nel periodo hanno servito almeno cinque passaggi vincenti nella competizione solamente Alphonso Davies (cinque - novembre 2000) è più giovane dell'interista (aprile 1999).

• Nessun giocatore dei cinque principali campionati europei ha segnato in più competizioni nel 2025 rispetto a Lautaro Martinez (quattro gol in tre differenti tornei - due in Serie A, uno in Supercoppa Italiana e uno in UEFA Champions League).

• Prendendo in esame i giocatori dei cinque principali campionati europei, nessun difensore italiano ha fornito più assist in questa stagione di Alessandro Bastoni considerando tutte le competizioni (cinque come il compagno di squadra Federico Dimarco e Raoul Bellanova).

• Lo Sparta Praga ha perso cinque partite consecutive in UEFA Champions League per la prima volta nella sua storia.