Inchiesta ultrà, deferimenti in arrivo: Calhanoglu rischia tre giornate di squalifica

Sono giorni caldi per Hakan Calhanoglu. Non solo per quanto riguarda le sue condizioni fisiche, ma anche per i risvolti sportivi dell'inchiesta "Doppia Curva" che ha puntato i fari sul rapporto tra ultrà, criminalità organizzata, società e calciatori. Stando a Tuttosport, il procuratore Chiné ha acquisito tutte le carte utili a chiarire la situazione e presto potrebbero scattare i deferimenti per i tesserati di Inter e Milan se questi dovessero essere considerati colpevoli di non aver rispettato le norme federali che regolamentano il rapporto con la tifoseria organizzata.