Luca Lucci e il maxi-traffico di droga: "Ho solo la guerra nel cervello"

Il capo ultrà milanista Luca Lucci, già arrestato nell'inchiesta milanese sulle curve di San Siro, ieri ha ricevuto un'altra ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza di Pavia, coordinata dalla Dda di Milano, sul traffico di droga. E proprio da questa indagine emergono i piani di Lucci che, in una chat criptata e poi "bucata" dagli investigatori, scriveva "Nel cervello ho solo la guerra", messaggio al quale il compagno di tifo rossonero Rosario Calabria, anche lui arrestato, legato ai Papalia, famiglia di ’ndrangheta tra Corsico e Buccinasco, rispondeva: "Dobbiamo lavorare solo noi. Fra’, ma anche in piazza Prealpi, Comasina. E poi quattro ferri arrugginiti ci sono. Cominciamo a far danni".