Il Tottenham chiama l'Inter per Perisic, i nerazzurri la Roma per Mkhitaryan 

Ivan Perisic ha scelto il Tottenham per Antonio Conte e un contratto biennale da sei milioni di euro annui. Gli Spurs hanno ufficializzato la trattativa comunicandola all'Inter, mentre l'esterno croato ha chiamato direttamente Inzaghi per avvertirlo della sua partenza. Già lunedì potrebbero esserci le visite mediche a Londra. La società nerazzurra ha, a sua volta, avviato la corsa a Mkhitaryan avvisando formalmente la Roma. Mercato particolarmente attivo in uscita e in entrata per il club del presidente Zhang.