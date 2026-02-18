inter

Inter, Chivu: "Altri infortuni oltre Lautaro, dobbiamo fare la conta. Qualificazione ancora aperta"

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Inter dopo la sconfitta contro il Bodo/Glimt: "Loro più abituati su questo campo"

18 Feb 2026 - 23:45
1 di 16
© afp | Bodo/Glimt-Inter 2025/26
© afp | Bodo/Glimt-Inter 2025/26
© afp | Bodo/Glimt-Inter 2025/26

© afp | Bodo/Glimt-Inter 2025/26

© afp | Bodo/Glimt-Inter 2025/26

Le parole di Cristian Chivu dopo Bodo/Glimt-Inter partono, per forza di cose, dalle condizioni di Lautaro Martinez: "Secondo me l'abbiamo perso, si è fatto male: è abbastanza serio". Il campo in sintetico, però, ha fatto altre vittime secondo il tecnico romeno che però non fa altri nomi: "Ci sono altri che hanno rimediato problemi fisici, dobbiamo fare la conta". 

Poi si parla della partita e della brutta sconfitta: "La squadra ci ha provato e ha anche avuto un buon atteggiamento per 90 minuti nonostante questo campo. Non è una scusa ma chiaramente il Bodo lo conosce meglio, non posso rimproverare molto ai miei. Abbiamo avuto problemi nelle preventive sulle palle perse, il Bodo ha qualità, velocità e abitudine a giocare su questo campo". Sul mancato impiego di Dimarco: "Dobbiamo fare rotazione, giochiamo ogni 3 giorni e devo coinvolgere tutti".

Ma per gli ottavi di Champions non è finita, questo il messaggio che lancia Chivu: "La qualificazione è ancora aperta, ce la giocheremo sino in fondo nella gara di ritorno. Sapevamo che è una squadra che può dare fastidio in transizione ma cercheremo di passare il turno a San Siro". Sul pari del Milan: "Pensiamo a noi e al Lecce, che non sarà semplice".

bodo/glimt
inter
chivu
parole
dichiarazioni
conferenza

