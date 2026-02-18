Inter, Chivu: "Altri infortuni oltre Lautaro, dobbiamo fare la conta. Qualificazione ancora aperta"

Poi si parla della partita e della brutta sconfitta: "La squadra ci ha provato e ha anche avuto un buon atteggiamento per 90 minuti nonostante questo campo. Non è una scusa ma chiaramente il Bodo lo conosce meglio, non posso rimproverare molto ai miei. Abbiamo avuto problemi nelle preventive sulle palle perse, il Bodo ha qualità, velocità e abitudine a giocare su questo campo". Sul mancato impiego di Dimarco: "Dobbiamo fare rotazione, giochiamo ogni 3 giorni e devo coinvolgere tutti".