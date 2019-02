Icardi, Wanda Nara twitta "Forza Inter". Stasera a Tiki Taka tutta la verità

17/02/2019

Inter-Icardi, quanto sono lontani? Segnali di distensione da parte della società nerazzurra, che non vuole arrivare alla rottura. Maurito è ancora scottato dalla decisione di togliergli la fascia: è fuori per un problema al ginocchio e non guarderà la partita con la Sampdoria a San Siro. Ma quando torna? Stasera le prime risposte arriveranno dalla moglie-agente di Maurito: a Tiki Taka Wanda Nara dirà le sue verità. Appuntamento alle 23.30 su Canale 5.

Intanto nella notte Wanda Nara - che dopo la paura per la sassata contro la sua auto con a bordo i suoi figli ha ricevuto la telefonata di solidarietà di Beppe Marotta - ha parlato attraverso i social. Un collage di foto che ritraggono Mauro Icardi in lacrime con la maglia dell'Inter e mentre applaude commosso i tifosi: una dimostrazione del senso di appartenenza dell'attaccante ai colori nerazzurri. Poi ritwitta i gol più belli di Icardi che vengono pubblicati dai tifosi. In molti, sul profilo della moglie-agente, le chiedono di sistemare la situazione con il club nerazzurro, messaggi che anche Wanda Nara condivide. A una tifosa che afferma di non voler andare a San Siro visto che Icardi non ci sarà: "Vai allo stadio e oggi forza Inter".