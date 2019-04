Inter, Spalletti: "Prestazione da squadra matura. Bene Icardi, ottimi Politano e Perisic"

03/04/2019

Con i risultati negativi di Milan, Lazio e Roma la vittoria contro il Genoa assume un sapore particolare per l'Inter che contro il Grifone ha dilagato ritrovando anche Icardi: "Tre punti fondamentali, la prestazione della squadra è stata ottima e da squadra matura. Abbiamo ripristinato tutto dopo la sconfitta con la Lazio. La lucidità nella gestione della partita e del tutto ci ha premiato stasera".



A colpire al Ferraris è stato l'atteggiamento dell'Inter a prescindere da Icardi: "La squadra deve mettere in condizione Icardi di segnare, ma lui deve legare coi compagni. Se si costruisce in nove anziché in dieci giocatori si crea di meno. Icardi ha fatto una buona partita, poteva fare un altro gol. Ognuno dica la sua, ma le decisioni le prende chi deve prenderle". La vittoria è arrivata in un momento complicato: "Non è facile per tante squadre in lotta per la Champions. La differenza ora la farà la solidità, l'organizzazione e la testa. Ognuno deve fare il proprio dovere nel proprio ruolo per il bene dell'Inter e per fare partite così".



La ferocia ha fatto la differenza dopo la sconfitta contro la Lazio: "Abbiamo gestito con più calma mentre domenica non c'era pazienza contro la Lazio. Siamo arrivati con equilibrio, Brozovic ha comandato il gioco verticalizzando nei momenti giusti. Ottimi anche Politano e Perisic e nel giro palla è diventato fondamentale anche Handanovic, sono contento per la sua 150a gara da imbattuto".