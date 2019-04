Serie A, Genoa-Inter 0-4: Icardi torna al gol, ma lo show è di Gagliardini

03/04/2019 di MAX CRISTINA

LA PARTITA

Così semplice forse non se l'aspettava nemmeno Spalletti. L'Inter ha passeggiato in casa del Genoa su un campo decisamente ostico nelle ultime stagioni (cinque sconfitte consecutive) e non solo ha riaccolto in campo Mauro Icardi, ma ha trovato una fluidità di manovra da tre punti che valgono oro in chiave Champions League. A colpire è stato l'atteggiamento della squadra dopo la brutta prova contro la Lazio di pochi giorni fa, agevolata da un Genoa troppo rinunciatario e brutto per essere vero, ma comunque apprezzabile dopo la bufera degli ultimi tempi. Lo 0-4 ha ridato il sorriso - e il gol - a Icardi, bravo a procurarsi e a realizzare il rigore facendo espellere Romero, e confermato Gagliardini come bestia nera del Grifone con un'altra doppietta dopo quella dell'andata. Gioia personale anche per Perisic, su assist di Icardi.



L'approccio prudente al match impostato da Prandelli per il suo Genoa sulle orme di quello adottato in casa contro la Juventus questa volta non ha dato frutti, anzi. L'attesa dell'avversario ha permesso all'Inter - ben più grintosa delle ultime uscite - di prendere possesso della palla e della partita, sbloccando il match già al quarto d'ora con una bella azione corale rifinita da Asamoah dalla sinistra per l'inserimento vincente di Gagliardini dopo un doppio velo di Icardi e Perisic. Anche sotto di un gol però il Genoa non è riuscito a cambiare marcia e a tirare fuori la grinta necessaria per provare a raddrizzare il match, rischiando anzi di capitolare nuovamente già al 20' quando Icardi lanciato solo davanti a Radu ha centrato clamorosamente il palo per un appuntamento con il gol solamente rinviato. Al 39' infatti, l'ex capitano ha vinto il duello di fisico con Romero procurandosi il rigore e l'espulsione per il giovane difensore rossoblù: dal dischetto non ha sbagliato ritrovando il gol in campionato dopo 107 giorni (era il 15 dicembre) e raggiungendo Vieri a quota 123 gol in nerazzurro.



La ripresa è stata solo accademia, utile soprattutto a Spalletti per verificare la tenuta mentale e la voglia della sua squadra. Detto fatto, con un pressing alto è arrivato il terzo gol della partita con l'assist di Icardi per il gol di Perisic a zittire le ultime voci di malumore; nel finale poi Gagliardini ha trovato la doppietta sugli sviluppi di un corner confermandosi bestia nera del Genoa in questa stagione: dei cinque gol realizzati in questa Serie A, quattro sono arrivati contro i rossoblù.