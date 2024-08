Handanovic all'Inter da allenatore: guiderà l'Under 17 nerazzurra

UFFICIALE

L'ex portiere ha fatto l'osservatore per il club dopo la fine del contratto. Ora la nuova vita e un nuovo ruolo

© Getty Images Ha appeso i guantoni al chiodo lo scorso settembre, a 39 anni, dopo la fine del contratto con l'Inter. Ma Samir Handanovic è rimasto all'interno del club nerazzurro nel ruolo di osservatore come spalla del ds Dario Baccin. E ora lo sloveno è pronto a coronare il suo sogno: l'Inter infatti ha annunciato ufficialmente gli allenatori del settore giovanile per la prossima stagione e Handanovic andrà a guidare l'Under 17 nerazzurra.

"Il mio futuro è legato al calcio. Ho iniziato come osservatore all'Inter e il mio obiettivo è diventare allenatore tra uno, due o tre anni - aveva detto Handanovic qualche mese fa a un portale sloveno - All'inizio voglio lavorare con i giovani, mi piacerebbe farlo per trasferire loro le mie conoscenze ed esperienze. Vorrei restituire qualcosa anche al calcio perché mi ha dato tanto. Voglio fare l'allenatore professionista in un grande club".

Dopo aver annunciato che Andrea Zanchetta siederà sulla panchina dell'Inter Primavera dopo le sue esperienze in under 18 e under 17, il Settore Giovanile nerazzurro ha dunque definito la lista dei tecnici che guideranno le squadre dell'attività agonistica del vivaio nerazzurro nella nuova stagione. Questo l'elenco completo: Benito Carbone Under 18, Samir Handanovic Under 17, Juan Solivellas Vidal Under 16 e Simone Fautario Under 15.