Inter, Inzaghi perde Gosens: risentimento al gemello mediale

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Robin Gosens per la delicatissima e decisiva trasferta di Porto. L'esterno nerazzurro si è infatti sottoposto a esami strumentali nella mattinata di lunedì, che hanno evidenziato un leggero risentimento del gemello mediale della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, ma è sicura la sua assenza per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League. La speranza dell'Inter è che possa tornare a disposizione per la sfida di San Siro contro la Juventus di domenica sera, altrimenti lo si rivedrà dopo la sosta.