Futuro Inter: c'è anche BC Partners tra i fondi interessati al club

In passato il fondo ha già studiato la situazione finanziaria del club che però è cambiata molto. A maggio snodo decisivo sul futuro nerazzurro

Anche BC Partners, fra i diversi fondi internazionali, mostra interesse per la situazione dell’Inter, valutando l'opportunità di investire nel club. Potrebbe avvenire sia immediatamente sia una volta che il futuro della proprietà sarà definito a maggio, al termine del prestito di Oaktree alla società controllata da Zhang, detentore della maggioranza delle azioni. Questa informazione è emersa da un prestigioso studio legale milanese, noto per la discrezione, mentre dal fondo con sede a Londra non sono giunte dichiarazioni.

Il nome di BC Partners è già stato associato all'Inter tra il 2020 e il 2021, periodo durante il quale ha condotto un'approfondita due diligence, finora l'unica effettuata sui conti del club, di cui la società nerazzurra ha fornito conferme certe. Tuttavia, l'ipotesi di cedere la maggioranza delle azioni dell'Inter è svanita, poiché la famiglia Zhang non ha ritenuto congrua la valutazione complessiva di 850 milioni proposta dai gestori del fondo.

Dall'ultima valutazione di BC Partners sull'acquisizione dell'Inter - ricorda La Repubblica -, il club ha conseguito successi sportivi e ha significativamente aumentato le proprie entrate, registrando un utile di 22 milioni nella semestrale chiusa al 31 dicembre scorso. Tuttavia, l'indebitamento complessivo del club è aumentato, con un bond da 415 milioni in scadenza nel 2027 e un finanziamento triennale da 275 milioni concesso nel 2021 dalla società lussemburghese che lo controlla, finanziamento garantito dal fondo Oaktree. Tali somme, comprensive di 100 milioni di interessi, dovranno essere rimborsate entro il prossimo maggio.

Alla scadenza del prestito di Oaktree, diversi scenari sono possibili. Si potrebbe verificare un'estensione temporale del finanziamento, un'entrata di Oaktree in gestione o un nuovo prestito che consenta a Zhang di mantenere il controllo. In questa ottica, la famiglia cinese è già in contatto con diversi potenziali prestatori. Questo scenario complesso e ancora incerto risulta attraente per i fondi di private equity come BC Partners.

Non è un segreto che i gestori stiano considerando da tempo l'opportunità di entrare nel settore dello sport. BC ha il vantaggio rispetto ad altri fondi interessati all'Inter di aver già studiato da vicino la struttura del club. Tuttavia, è anche vero che la situazione dell’Inter è molto cambiata negli ultimi tre anni.