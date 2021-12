Eriksen, si attende la "certificazione" del Coni che sancirà l'addio all'Inter

GIORNI DECISIVI

Impossibilitato a ottenere l'idoneità sportiva in Italia, il danese proverà a tornare a giocare e già a gennaio potrebbe lasciare i nerazzurri

Potrebbe essere un Natale un po' triste il prossimo per Christian Eriksen, forse addirittura il primo da ex giocatore dell'Inter. Per i prossimi giorni, infatti, è attesa la conferma ufficiale da parte del Coni dell'impossibilità da parte dei medici italiani di fornire l'idoneità sportiva allo sfortunato centrocampista. Secondo le nostre norme, il defibrillatore sottocutaneo, che il danese è stato costretto a portare dopo il malore agli scorsi Europei, non gli consente legalmente di poter tornare in campo. Almeno nel nostro Paese.

Vedi anche inter Inter, l'Odense apre a Eriksen: "Se torna a giocare, pronti ad accoglierlo" Così, già a gennaio potrebbe arrivare la risoluzione del contratto che lo lega ai nerazzurri in modo da poter trovare una squadra e un campionato che gli consenta di tornare a giocare. Perché Eriksen vuole tornare a giocare.

Da tempo si fa il nome dell'Odense come sua futura destinazione o dell'Eredivisie olandese, dove Eriksen si riaffaccerebbe dopo essere esploso con la maglia dell'Ajax. I Lancieri si sarebbero a loro volta interessati alla sua situazione, ma parrebbero intenzionati a non farsi avanti per sancirne l'arrivo.