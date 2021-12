Inter, l'Odense apre a Eriksen: "Se torna a giocare, pronti ad accoglierlo"

MERCATO INTER

Il ds del club danese: "Per lui ci sarà posto anche fuori dal campo, se dovesse chiedercelo"

Christian Eriksen ha ripreso qualche giorno fa ad allenarsi con l'Odense, primo piccolo passo per tornare a giocare. Difficilmente lo farà con l'Inter, così il club danese è pronto a dargli una chance. "Se vuole tornare a giocare a calcio, siamo pronti ad accoglierlo - ha detto il ds Augustinus - E' una sua decisione al 100 per 100, se potessimo fargli un contratto lo faremmo. Per lui ci sarà posto anche fuori dal campo, se dovesse chiedercelo". Getty Images

"Abbiamo un buon rapporto con Christian, abbiamo contatti regolari ed è fantastico che possa allenarsi ad Adalen - ha spiegato al portale danese BT.dk -. Ma non gli proporremo nulla fino a quando non deciderà se tornare a giocare. Naturalmente, per Eriksen c'è spazio all'Odense se decide di tornare a giocare".

"I soldi? Non ci sono club danesi che hanno soldi per comprarlo, forse il Copenaghen, ma c'è differenza se sarà libero dall'Inter o no. Non ci sono club, qui, neppure in grado di dargli uno stipendio all'altezza di quello attuale e non vogliamo decuplicare lo stipendio più alto della Superliga.