Eriksen, gli auguri dell'Inter: "Felici di rivederti in campo"

"In bocca al lupo per la tua nuova avventura, Eriksen. Siamo felici di rivederti in campo! Per sempre nerazzurro". L'Inter fa gli auguri al centrocampista danese, che torna a giocare nel Brentford in Premier League a sette mesi di distanza dal malore accusato lo scorso 12 giugno durante la sfida di Euro 2020 tra la sua Danimarca e la Finlandia. Eriksen ha rescisso consensualmente con l'Inter a dicembre per l'impossibilità di giocare in Italia con il defibrillatore cardiaco.