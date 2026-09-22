Totti: "Spalletti? Ci stiamo riavvicinando, ma dovremo dirci la verità"

"Abbiamo lavorato insieme due giorni, è servito, ci siamo sciolti, abbiamo sorriso, di quei sorrisi spontanei, non comandati. Mi sono divertito. Devo dire che ne sono uscito più sereno", ha raccontato Totti. "Nell'estate del 2026 ne abbiamo girato un secondo, per tre giorni nella tenuta di Spalletti, in Toscana. Una sera ci siamo ritrovati a tavola insieme ad altre persone. Ho parlato io, rivolgendomi a tutti: 'Come allenatore era uno dei più forti, con me non si è comportato benissimo…'. 'No, Francesco, è tutta colpa tua, sei tu che hai voluto il male mio e mi hai cacciato dalla Roma"'. 'Ma che stai a dì, mister? Hai fatto tutto da solo'. Non ne siamo usciti neanche lì, però il clima era decisamente più amichevole. Di spot in spot stiamo eliminando le scorie", ha concluso Totti.