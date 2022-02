Dzeko: "Due stagioni fa era fatta con l'Inter. Liverpool favorito, ma..."

L'INTERVISTA

L'attaccante bosniaco all'ex compagno Richards: "Siamo ancora primi in campionato e vogliamo restarci. Dobbiamo continuare così"

Intervistato dall'ex compagno al Manchester City Micah Richards, Edin Dzeko ha rivelato il retroscena del suo trasferimento all'Inter. "L'estate scorsa è stata la prima volta che ho pensato tra me e me: 'Non vado da nessuna parte.' L'anno prima c'era stato qualcosa con la Juventus; due anni prima c'era qualcosa con l'Inter, la trattativa era praticamente conclusa. L'estate scorsa non mi aspettavo di andarmene dopo l'arrivo di José Mourinho - ha spiegato l'attaccante bosniaco -. Gli ho parlato quando è arrivato e sapeva che avevo ancora un anno di contratto. È stato un onore che un allenatore così grande fosse arrivato nel club. Gli ho detto: 'Sono qui e darò tutto per te e per il club. Ma dato che questo è l'ultimo anno del mio contratto, se salta fuori qualcosa, possiamo prenderlo in considerazione?'. Nel giro di pochi giorni era arrivato Tammy Abraham dal Chelsea e l'Inter era venuta a prendermi". Getty Images

Nessuna paura di essere sbarcato in una squadra orfana di Lukaku e Hakimi. "Antonio Conte ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi due anni qui. Nessuno si aspettava che l'Inter fosse dove siamo ora, ma non avevo paura di venire qui. Conosco le mie qualità e ci sono molti grandi giocatori qui. Stiamo andando alla grande. Speriamo di poter continuare in questo modo. Abbiamo vinto la Supercoppa dopo 10 anni. Siamo arrivati ​​agli ottavi di finale di Champions League per la prima volta in 10 anni. Siamo ancora primi in campionato e vogliamo restarci. Dobbiamo continuare così".

Sugli ottavi di Champions con il Liverpool. "Non è stato un sorteggio fortunato per noi perché il Liverpool può sicuramente far male a chiunque. Ma è la Champions, la competizione migliore del mondo. Il Liverpool è favorito, lo sappiamo. Ma non si può dire al 100% che una squadra batterà l'altra. Abbiamo anche una grande squadra e direi che ci saranno tanti gol. Siamo entrambe squadre d'attacco. Non siamo una tipica squadra italiana che resta indietro. Ma in partite come questa devi difenderti bene".

La sfida con i Reds anche un'occasione per rivedere gli ex compagni Salah e Alisson. "Prima della partita parlerò con lui e con Alisson. In un certo senso, ho aiutato Salah a diventare il calciatore che è... Sono così felice per lui, un ragazzo eccezionale che merita tutto ciò che ha ottenuto. È lo stesso con Alisson. Siamo stati insieme due anni e nella seconda stagione siamo arrivati ​​alla semifinale di Champions League quando il Liverpool ci ha battuto. Per vincere i grandi trofei, hai bisogno di giocatori come questi".