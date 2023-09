Qualificazioni Euro 2024: la Francia vince ancora, in gol anche Thuram

QUALIFICAZIONI EURO 2024

L'interista entra al posto di Giroud (infortunato) e segna nel 2-0 dei Blues all'Irlanda. Sorridono Olanda e Danimarca, Serbia ko

Marcus Thuram: dopo il primo gol con l'Inter, quello con la Francia

























1 di 14 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Anche nelle qualificazioni a Euro 2024 c'è aria di derby di Milano: la Francia batte 2-0 l'Irlanda con i gol di Tchouameni e dell'interista Thuram, che entra al posto dell'infortunato Giroud. Deschamps resta primo a punteggio pieno nel gruppo B, dove l'Olanda stende 3-0 la Grecia con tre assist di Dumfries. Sorridono Danimarca e Ungheria: gli scandinavi superano 4-0 San Marino, mentre l'Ungheria di Marco Rossi si impone 2-1 in casa della Serbia di Vlahovic.

GRUPPO B

La Francia si conferma in vetta alla classifica a punteggio pieno nel gruppo B e ipoteca la qualificazione ai prossimi Europei: al Parco dei Principi, la formazione di Deschamps vince 2-0. Dopo 18 minuti di assedio, i vicecampioni del Mondo passano in vantaggio con il destro da posizione angolata di Tchouameni su assist di Mbappé. Poco dopo, però, Giroud esce per infortunio, sostituito da Thuram. E l'interista si fa trovare pronto ad inizio ripresa: al 48', sfrutta il rimpallo dopo un tiro di Mbappé e mette il pallone sotto la traversa. La formazione di Deschamps amministra sul 2-0 e porta a casa altri tre punti, oltre che il quinto clean sheet (e con 11 reti segnate): la matematica qualificazione ad Euro 2024 è sempre più vicina. L'Irlanda, invece, resta a 3 punti, a -3 da Grecia e Olanda, prossima avversaria a Belfast.

Proprio i tulipani dominano lo scontro diretto con gli ellenici: 3-0 ad Eindhoven, con la partita che si chiude già nel primo tempo. Scatenato Denzel Dumfries, autore di tutti gli assist della sfida: il nerazzurro serve prima De Roon per il vantaggio (17'), poi Gakpo per il raddoppio (31'), infine Weghorst (39') per il tris che chiude i giochi.

GRUPPO E

Vittoria fondamentale per la Polonia, che batte 2-0 le Isole Far Oer e si rilancia per la qualificazione. Dopo un match più che complicato, decide la doppietta del solito Lewandowski (al 73' su rigore e all'83'): i due gol dell'attaccante del Barcellona risultano fondamentali, perché permettono alla formazione di Santos di portarsi a -2 e a -1 rispettivamente da Repubblica Ceca e Albania, che pareggiano 1-1 nello scontro diretto in vetta: il giocatore del Sassuolo Bajrami (66') risponde a Cerny (56').

GRUPPO G

Lo scontro in vetta al gruppo G va all'Ungheria di Marco Rossi, che si impone 2-1 in casa della Serbia e compie un deciso passo in avanti verso la qualificazione. Eppure, a Belgrado partono meglio i padroni di casa: al 10', infatti, l'autorete di Szalai porta in vantaggio la formazione di Stojkovic. I magiari, però, rimontano nel giro di due minuti: al 34', infatti, Varga firma il pareggio su assist di Sallai, poi Orban segna il gol che indirizza la testa del raggruppamento. Il tecnico italiano è ora a 10 punti, seguito proprio da Vlahovic e compagni a quota 7.

Finisce in parità, invece, l'altro match del girone: è 2-2 tra Lituania e Montenegro, in gol anche l'attaccante del Lecce Krstovic. Gli altri gol portano la firma di Paulauskas e Cernych per i padroni di casa e Savic per gli ospiti. Questo pareggio lascia entrambe dietro Ungheria e Serbia.

GRUPPO H

Quattro squadre in tre punti nel gruppo H: a guidare è la Finlandia, che grazie al gol di Antman al 78' vince 1-0 in casa del Kazakistan, che in un colpo solo scivola al quarto posto. Questo perché Danimarca e Slovenia battono rispettivamente San Marino (4-0) e Irlanda del Nord (4-2).

Gli scandinavi sono sul triplo vantaggio già al 41' grazie a Hojbjerg (26'), all'ex Atalanta Maehle (28') e a Wind, protagonista insieme ad Eriksen degli assist in occasione dei gol. Al 79', l'ex Lecce Hjulmand sembra firmare il 4-0, ma il poker arriva comunque al 93' con Poulsen, ancora su assist di uno scatenato Eriksen. A Lubiana, invece, decidono la doppietta di Sporar (3' e 56') e le reti di Stojanovic (17') e Sesko (42'): inutili i gol di Price (7') e Evans (53') per l'Irlanda del Nord, già virtualmente fuori dai giochi.