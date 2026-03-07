Problemi di visti: 4 squadre non potranno partecipare alla Viareggio Cup

"I venti di guerra che pericolosamente stanno turbando il vivere quotidiano in tutto il mondo, ma in particolar modo nel Medio Oriente, si abbattono anche sulla 76/a Viareggio Cup. Per problemi legati alla concessione dei visti di uscita dai rispettivi Paesi, quattro squadre, le nigeriane Rangers Enugu, Nexus Soccer Academy e Rbm Sports, oltre alla ghanese Koforidua, non potranno partecipare al torneo, al via lunedì prossimo, 9 marzo". Lo rende noto l'organizzazione del torneo viareggino di calcio giovanile. Il comitato organizzatore, si spiega ancora, "ha comunque provveduto a sostituirle inserendo tre formazioni italiane: la Vis Pesaro, inserita nel girone 2 con Fiorentina, Viareggio e One Touch; la Lucchese, nel girone 3 insieme a Sassuolo e Uyss New York (raggruppamento composto da tre squadre); e la Pistoiese, che giocherà nel girone 5 con Spezia, Magic Stars e Westchester United".