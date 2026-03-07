Problemi di visti: 4 squadre non potranno partecipare alla Viareggio Cup

07 Mar 2026 - 17:37

"I venti di guerra che pericolosamente stanno turbando il vivere quotidiano in tutto il mondo, ma in particolar modo nel Medio Oriente, si abbattono anche sulla 76/a Viareggio Cup. Per problemi legati alla concessione dei visti di uscita dai rispettivi Paesi, quattro squadre, le nigeriane Rangers Enugu, Nexus Soccer Academy e Rbm Sports, oltre alla ghanese Koforidua, non potranno partecipare al torneo, al via lunedì prossimo, 9 marzo". Lo rende noto l'organizzazione del torneo viareggino di calcio giovanile. Il comitato organizzatore, si spiega ancora, "ha comunque provveduto a sostituirle inserendo tre formazioni italiane: la Vis Pesaro, inserita nel girone 2 con Fiorentina, Viareggio e One Touch; la Lucchese, nel girone 3 insieme a Sassuolo e Uyss New York (raggruppamento composto da tre squadre); e la Pistoiese, che giocherà nel girone 5 con Spezia, Magic Stars e Westchester United". 

