Da Vucinic-Guarin a "non sa perdere": Inter-Marotta, c'eravamo tanto odiati

19/11/2018 di LUCIANO CREMONA

Beppe Marotta sta per diventare un nuovo dirigente dell'Inter. È in Cina, in queste ore, per definire l'accordo con il patron di Suning, Zhang Jindong: ruolo, incarichi, strategie, contratto. Poi entrerà ufficialmente nella famiglia nerazzurra e si muoverà, come sa fare, per aiutare l'Inter a crescere nella gestione della parte sportiva, come ha fatto con la Juventus. Una figura che mancava in casa nerazzurra. Il suo arrivo non può essere certo paragonato a quello di un calciatore o di un allenatore, ma l'accoglienza che la tifoseria interista gli riserverà resta un rebus. Poco male: Marotta non verrà certo condizionato dagli umori dei tifosi nelle sue mosse da dirigente. Non verrà fischiato come un ex juventuno odiato nè gli verrà riservata l'accoglienza o l'arrivederci dato a Marcello Lippi, che nella sua esperienza a inizio Millennio non fece certo innamorare i tifosi dell'Inter. Anzi.



Restano però degli strascichi che Marotta per forza di cose si porterà dietro dai tanti anni a capo del mondo Juve. Anni di dominio bianconero e di una rivalità con l'Inter che si è fatta via via sempre più accesa. Da Calciopoli in poi i rapporti sono stati spesso tesi e solo di recente Moratti ha provato a chiudere la pagina, sotterrando l'ascia di guerra proprio in vista dell'arrivo di Marotta.



Ma nelle ultime stagioni i botta e risposta tra l'Inter e Marotta non sono mancati. Dalle scaramucce di mercato allo scambio Guarin-Vucinic, poi saltato proprio per il montare della protesta dei tifosi, fino alle stoccate sul Triplete, scudetto di Calciopoli e dossier-video sui casi arbitrali. Di carne al fuoco ce n'è parecchia, vedremo in quanto tempo gli interisti più integralisti perdoneranno il recente passato a Marotta.