Conte 'smaschera' Cattelan: pronostico sbagliato! "E non sarà più pazza Inter"

31/05/2019

"Io l'avevo capito subito che saresti venuto all'Inter, l'avevo visto nei tuoi occhi...". Alessandro Cattelan ha azzeccato il pronostico sul futuro di Antonio Conte. Anzi no... Sono lo stesso neo allenatore nerazzurro e il presidente Steven Zhang a 'smascherare' il conduttore, grande tifoso della Beneamata. Nella busta firmata da Conte durante la trasmissione su Sky, c'era il nome del... Bayern Monaco. Il tutto è stato svelato in un video, postato dall'Inter sul suo profilo Twitter con protagonisti Conte, Cattelan e Zhang. "Mister, pronto per la Pazza Inter?". "No more, non sarà più Pazza Inter".