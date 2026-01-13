Logo SportMediaset

la situazione

Furia arbitri su Conte: Rocchi promuove Doveri, ora il tecnico rischia la stangata

Rocchi promuove Doveri. Arbitri infuriati per le urla di Conte al quarto uomo

di Stefano Fiore
13 Gen 2026 - 08:48

Le scorie arbitrali che ha lasciato in eredità Inter-Napoli non sfiorano il designatore Rocchi che ha promosso la prestazione di Daniele Doveri nel big match di San Siro. Dell'arbitro romano sono piaciute la direzione "all'inglese", quindi gestione della partita, controllo degli eventi e personalità, oltre alla lucidità nell'assegnare il rigore ai nerazzurri, non colto in presa diretta, dopo aver rivisto al monitor lo step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan. 

Allo stesso tempo Rocchi non avrà preso bene la reazione di Antonio Conte che, all'assegnazione del penalty all'Inter, si è infuriato, andando anche a urlare "vergognatevi" di fronte al quarto uomo Colombo. Il designatore aveva già dichiarato in precedenza di apprezzare il dialogo con gli allenatori ma, in assenza di reciprocità, che non avrebbe esitato a reprimere certi comportamenti.

E infatti il Corriere della Sera racconta come i vertici arbitrali siano infuriati per quello che reputano un eccesso di proteste: Conte sarebbe andato oltre e per questo auspicherebberp che il Giudice Sportivo lo squalifichi (rischia due giornate di stop) con tanto di multa salata.

