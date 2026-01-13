Furia arbitri su Conte: Rocchi promuove Doveri, ora il tecnico rischia la stangata

Le scorie arbitrali che ha lasciato in eredità Inter-Napoli non sfiorano il designatore Rocchi che ha promosso la prestazione di Daniele Doveri nel big match di San Siro. Dell'arbitro romano sono piaciute la direzione "all'inglese", quindi gestione della partita, controllo degli eventi e personalità, oltre alla lucidità nell'assegnare il rigore ai nerazzurri, non colto in presa diretta, dopo aver rivisto al monitor lo step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan.