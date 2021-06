Conte: "Malore Eriksen, è stato orribile. Ora ritrovi serenità, il calcio viene dopo"

EX INTER

L'ex tecnico dell'Inter: "Quest'anno studierò e approfondirò per sfruttare al massimo questa situazione non voluta"

Antonio Conte ha vissuto un anno e mezzo a stretto contatto con Christian Eriksen e definisce "orribile" il momento in cui il danese ha avuto il malore crollando in campo ad Euro 2020: "Sono stati momenti orribili che purtroppo ho vissuto da solo. Vederlo con gli occhi sbarrati, mi ha compito in maniera profonda, sono stato molto male. Ora è importante che ritrovi serenità con la famiglia, c'è da ringraziare chi è intervenuto a salvarlo. Gli auguro di stare sereno e di godersi la vita, poi ci sarà il tempo per fare le necessarie valutazioni, il calcio viene dopo". Getty Images

L'ex tecnico dell'Inter, parlando a Radio Anch'io lo Sport, conferma che nel 2021 non allenerà: "Studierò e continuerò ad approfondire, guardare calcio visto che si evolve sempre. Voglio sfruttare al massimo questa situazione non voluta".

Conte, da ex ct azzurro, fa i complimenti alla Nazionale di Mancini: "Giudizio positivo, ha superato brillantemente il girone con coesione di gruppo e grande voglia, è una delle candidate ad arrivare in fondo. Mi pare una squadra che trasmetta sicurezza, oltre ad equilibrio tra fase difensiva e offensiva, sta facendo qualcosa da non sottovalutare".

Infine, un giudizio sull'operato degli arbitri: "In Inghilterra il contrasto, anche se irruente, spesso non viene fischiato mentre in Italia e Spagna si è più fiscali. Dipende dal metro di giudizio e dal Paese dove si gioca ma personalmente preferisco comunque quando si lascia giocare".