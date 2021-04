Conte: "Il mio futuro? A fine stagione si dovrà fare chiarezza per me e i tifosi"

QUI INTER

Nella conferenza stampa dopo la partita con lo Spezia l'allenatore nerazzurro ha affrontato il tema della difficile situazione societaria

Nonostante stia viaggiando verso lo scudetto, Antonio Conte fa spaventare i tifosi dell'Inter. Queste le sue parole dopo la partita di La Spezia: "Se mi vedo a lungo all'Inter? Noi oggi possiamo incidere solo sul presente. Sappiamo che i programmi societari sono cambiati per tanti motivi e alla fine della stagione si dovrà fare chiarezza, questo è inevitabile. I tifosi lo meritano. Ci vuole progetto chiaro? Sì".

Le tante incertezze legate alla situazione societaria, insomma, preoccupano l'allenatore nerazzurro che aspetta dei segnali chiari da parte della proprietà. Sicuramente, a fine campionato, Conte e Zhang si ritroveranno come l'anno scorso per programmare la nuova stagione. E, come un anno fa, non resterà che capire se il tecnico si riterrà soddisfatto dei programmi della dirigenza, considerando che non sarà ovviamente possibile attendersi un mercato con i botti, vista la crisi economica mondiale. In più, si dovrà discutere anche del contratto, visto che scade tra un anno. Quello che più interessa a Conte, comunque, è conoscere l'orientamento della proprietà e la volontà di continuare a impegnarsi nell'Inter.