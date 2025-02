Con il Napoli Inzaghi ritrova Thuram e punta alla formazione tipo: ma è emergenza esterni

I problemi, casomai, ci sarebbero in caso di necessità di ricorrere ad alternative ai titolari sulle fasce. Carlos Augusto è ancora in forte dubbio per Napoli, Zalewski è out e Darmian è stato costretto a uscire contro la Lazio. Una situazione non delle migliori nel caso in cui, per qualsiasi motivo, Inzaghi dovesse cambiare gli esterni (anche se la duttilità di Bastoni e Pavard potrebbe venire in aiuto al tecnico nerazzurro). In Coppa Italia si è addirittura visto, a partita in corso e a causa degli infortuni, un 4-4-2. Un sistema quasi inedito e che, a detta dello stesso Inzaghi, è stato utilizzato due volte in 200 partite. Difficile rivederlo a Napoli.