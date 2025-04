Cliente scappa senza pagare, Lautaro regala la maglia al ristorante dei ragazzi con disabilità

LA DENUNCIA SUI SOCIAL

"Al caro cliente che si è 'dimenticato' di pagare il conto, volevo dirti che i ragazzi del ristorante Din Don Dan ti stanno aspettando per saldare il tuo debito. Hai mangiato bene, tanto, hai bevuto e poi, dopo che i meravigliosi camerieri e gli chef di questo bellissimo ristorante dedicato all'inclusione ti hanno servito con il sorriso, hai preso e sei uscito di corsa senza pagare. Ti sei dimenticato? I ragazzi ti hanno anche rincorso e urlato dietro che c'era il conto da saldare, ma eri troppo di fretta e sei scappato, non sono riusciti a fermarti. Per fortuna ci siamo noi a farti tornare la memoria, grazie all'arma dei Carabinieri che nel frattempo è riuscita a rintracciarti e quindi ti farà sapere che ti aspettano al ristorante per saldare il conto, nella speranza che poi non ti dimenticherai più e non ci sia più nessuno che si dimentichi di saldare il conto, soprattutto in un ristorante così speciale".