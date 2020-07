Clamoroso all'Inter: se Conte dirà addio c'è l'ipotesi Allegri

La brutta ripresa post lockdown si porta dietro malumori meno recenti, sfoghi su un mercato non all'altezza, lamentele pubbliche su una rosa non abbastanza competitiva. Il rapporto tra Antonio Conte e la dirigenza non può certo definirsi idilliaco. L'Inter, però, nonostante certe uscite del suo allenatore, non ha la minima intenzione di chiudere il rapporto. E non solo per gli 11 milioni di stipendio da versargli fino al 2022. Zhang ha sposato in pieno questo progetto e non ha intenzione di distruggerlo dopo una sola stagione.