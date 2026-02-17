Chivu e i numeri da record: ha superato gli storici big della panchina nerazzurra

Mondiale per club a parte, sono 36 le partite giocate con Chivu allenatore. 25 in campionato, 8 in Champions, 2 in Coppa Italia e la semifinale di Supercoppa a Riad. L’Inter ha segnato 83 gol con una media per partita di 2,31. Con Chivu sono andati a segno 17 giocatori, Lautaro è il capocannoniere con 18. Segue Thuram con 12. Prima degli altri attaccanti c’è Calhanoglu, 8 gol. Quindi Bonny 7. Esposito con Zielinski e Dimarco 6. Dumfries e Diouf 3. Due gol per Sucic, Carlos Augusto e Bisseck. Una rete per Barella, Bastoni, Mkhitaryan, Akanji e Luis Henrique. Mancano all’appello soltanto tre difensore Acerbi, De Vrij, Darmian e stranamente Frattesi. Ma segnare per l’Inter di Chivu è l’ultimo dei problemi, a secco è rimasta soltanto una volta in campionato e una in Champions.