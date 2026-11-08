LE PAGELLE DI INTER-COMO

Thuram non conosce la fatica, Nico Paz si accende solo nel secondo tempo

Carlos Augusto è la solita sicurezza per la squadra, Douvikas lotta ma senza costrutto

di Enzo Palladini
08 Nov 2026 - 20:08
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INTER 

Josep Martinez 6 - Soprattutto uscite nella sua serata, con qualche passaggio coraggioso che fa un po' brontolare lo stadio. Prima vera parata poco dopo l'ora di gioco su un tiro velenoso di Nico Paz. 

Akanji 6 - Sul centro-destra forma una cerniera abbastanza ermetica con Spence, bloccando i tentativi che arrivano da quella parte per tutto il primo tempo. Inizia la ripresa con un paio di errori in appoggio. 

Bastoni 6,5 - Regista difensivo a tutti gli effetti, marca con attenzione Douvikas e mantiene la concentrazione. 

Carlos Augusto 7 - La rappresentazione visiva del concetto di fiducia. Da difensore centrale sinistro gli si vedono mettere in pratica le indicazioni del manuale del calcio in tema di diagonali, quando si riparte dà sempre il suo contributo. 

Spence 7 - Continua a fornire prestazioni di livello elevato, spinta continua sulla fascia destra che sfocia dopo meno di  un quarto d'ora nell'assist per l'1-0 di Esposito. 

Barella 6 - Il suo ritorno a San Siro dopo gli incubi del derby non può ridursi a una prestazione banale. Ci mette tutto l'impegno possibile, magari non il 100% della lucidità il 100% del cuore sicuramente. Forse anche troppo, perché accumula falli già nel primo tempo. 

Calhanoglu 7 - Quando si parla di metronomo, si pensa a questo. Accelerazioni e frenate di ritmo partono da lui, perfettamente conscio del fatto che ci siano momenti per il coraggio e momenti per la calma. 

Dal 36' st Sucic sv. 

Zielinski 7 - Quando sta così bene e gioca nel ruolo prediletto di mezzala, fa davvero la differenza con la sua tecnica. Fondamentale la sua giocata nell'azione che porta al 2-0 di Thuram. 

Dal 27' st Mkhiratyan 6 - Meno preciso di altre volte, anche perché l'Inter gioca più bassa del solito per evitare brutte sorprese. 

Dimarco 6,5 - A proposito di riaggressioni e di palle recuperate, è magistrale quella che l'esterno sinistro nerazzurro compie per far partire l'azione dell'1-0 di Esposito. Deve ancora aggiustare un po' la mira, ma sta ritrovando il ritmo migliore. 

Dal 42' st Pavard sv. 

Pio Esposito 7 - Un paio di giocate frettolose iniziali preoccupano un po' Chivu, ma alla prima occasione vera fa il centravanti puro, anticipa Jacobo Ramon e segna il gol dell'1-0. Lotta per tutta la partita con la solita determinazione. 

Dal 27' st Bonny 5,5 - Con la squadra che sta difendendo, non ha moltissime occasioni per incidere dalle parti dell'area avversaria. 

Thuram 7,5 - Si potrebbe pensare a un po' di stanchezza per il francese, che negli ultimi tempi ha cantato e portato la croce. Invece è carico a mille, una minaccia costante quando parte a destra, poi diventa finalizzatore spietato quando si sposta dall'altra parte. 

Dal 42' st Diouf sv. 

Allenatore Chivu 6,5 - Stavolta riesce a ottenere dai suoi l'approccio giusto, le lezioni del recente passato sono servite.  

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COMO 

Sanchez 6,5 - Preferito a Butez, fa la sua parte tra i pali ma rispetto al francese è meno preciso nei rilanci. 

Yan Couto 5,5 - Meno intraprendente del solito, anche perché dalla sua parte arrivano spesso dei pericoli che lo tengono sul pezzo. Nel secondo tempo si alza di venti metri, davanti a Smolcic e un po' di palloni buoni li mette in mezzo.

Dal 29' st Liberali 6 - Si muove abbastanza libero e prova a inventare qualcosa. Buona volontà, quella non manca.  

Jacobo Ramon 5,5 - Capisce subito che il compito non è elementare, perché Pio Esposito ha voglia di lottare. Dopo un paio di corpo a corpo, perde quello che si trasforma nell'1-0. 

Kempf 6 - Viene un po' portato a spasso da Thuram, che spesso attacca per linee esterne. Prova a ribellarsi anche con qualche uscita di forza dalla propria zona difensiva. 

Alex Valle 5 - La sua serata non si presenta semplice, perché spesso viene messo in mezzo da Spence e Thuram che lo attaccano con una potenza impressionante. Rinvio rivedibile sul gol del 2-0. 

Dal 29' st Kaiki Bruno 5,5 - Non ha il tempo per mostrare la sua qualità sulla fascia sinistra. 

Perrone 5 - L'approccio alla partita non è da lui, perde i tempi delle giocate, commette anche alcuni errori inusuali per un talento come quello che conosciamo. 

Dal 1' st Ricci 6 - Un pochino più lucido del compagno sostituito, anche se usa moltissimo le linee orizzontali. 

Milla 5,5 - Lascia spesso la vera regia a Perrone, spesso viene un po' peso in mezzo dal pressing degli avversari. 

Da Cunha 5,5 - Viene utilizzato in una posizione che ne limita un po' l'incidenza sul gioco, sul centro-destra per dare una controllata a Zielinski. Lo fa con dedizione, ma con meno efficacia rispetto a quello che fa del solito. 

Dal 29' st Caqueret 5,5 - Il suo contributo tattico è poco evidente nel breve periodo in cui viene utilizzato. 

Nico Paz 6 - San Siro è un palcoscenico ideale per la sua immensa classe, ma il suo approccio alla partita non è quello giusto dal punto di vista psicologico. Alcuni errori non sono da Nico Paz. Cresce però nel secondo tempo, con la nuova configurazione tattica e prende un incrocio dei pali con un gran tiro. 

Baturina 5 - Fatica a svolgere i suoi soliti movimenti dall'esterno verso l'interno, anche perché viene chiuso spesso in un vicolo cieco. 

Dal 1' st Smolcic 6 - Entra per fare il suo ruolo naturale, quello di terzino destro. 

Douvikas 5,5 - Corre tantissimo da destra a sinistra e viceversa, lotta su molti palloni, ma lo cercano troppo poco, o meglio non gli fanno arrivare i palloni giusti. 

Allenatore Fabregas 5,5 - Prova a gestire l'emergenza medica con qualche accorgimento tattico che non funziona al cento per cento. 

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