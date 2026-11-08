Serie B: vittorie esterne per Modena e Sampdoria

Vittorie esterne per il Modena e la Sampdoria nell'undicesima giornata di serie B. I 'canarini' hanno battuto per 2-0 l'Entella (in 10' dal 46' per l'espulsione di Chiappella) con una doppietta di Montevago, mentre i blucerchiati superano per 1-0 la Carrarese grazie alla rete di Tutino al 23'. Il Modena mantiene la seconda posizione in classifica con 3 punti mentre la Sampdoria esce dalla zona retrocessione portandosi a 11 punti raggiungendo l'Arezzo e distanziando di una lunghezza Entella e Carrarese.