Fabregas: "L'Inter è di un livello più alto, dobbiamo accettarlo"

"L'Inter si è mostrata di un livello più alto, dobbiamo accettare e ripartire a testa bassa. Non abbiamo iniziato bene la partita, abbiamo sbagliato alcuni passaggi e abbiamo perso un po' di fiducia. Sarà anche per la nona partita in 26 giorni ma noi dobbiamo continuare in avanti il nostro percorso. Stordimento per i 9 gol in Champions? Può essere, siamo dentro un percorso nuovo, avremmo firmato per tutto questo. Anche la mia esigenza si alza ma oggi non è il momento di fare critiche a nessuno. Oggi ci abbiamo provato, loro sono stati più bravi, fisicamente e strutturalmente. Complimenti a loro". Così Cesc Fabregas, tecnico del Como, a Sky Sport, dopo la sconfitta con l'Inter. "Non abbiamo iniziato bene, sbagliando passaggi e senza fiducia. Bisogna fare i complimenti a loro perché sono stati molto meglio di noi, sapevo che erano troppo forti ma noi siamo dentro un percorso molto diverso. Non è un giorno per ammazzare nessuno ma bisogna ringraziare i nostri ragazzi per quello che stanno facendo, senza cercare alibi", ha aggiunto a DAZN.