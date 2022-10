Champions League: Bayern-Inter, ultime notizie e formazioni

CHAMPIONS LEAGUE

I nerazzurri vanno a Monaco di Baviera già sicuri del secondo posto nel girone C: Inzaghi pensa a Handanovic, Gosens e Correa

© Getty Images L'onore di non dover pensare al risultato o guardare l'esito dell'altra partita del girone visto che è già qualificata agli ottavi di Champions League, l'onere di non sottovalutare l'impegno in trasferta: questo l'animo con cui l'Inter domani sera alle 21 (diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it) si appresta ad affrontare il Bayern Monaco. La squadra di Simone Inzaghi è già certa del secondo posto e per questo si prospetta un po' di turnover, senza esagerare visto in Europa non è consigliabile andare incontro a brutte figure, sia per motivi economici che di prestigio.

I nerazzurri si sono meritati un'ultima gara senza l'assillo del risultato dopo aver condotto in porto la qualificazione agli ottavi grazie ai quattro punti guadagnati contro il Barcellona. Ma guai ad abbassare troppo la guardia perché i bavaresi viaggiano a ritmi record, con cinque vittorie su cinque nel girone C, sedici gol fatti e due subiti. L'Inter è reduce da quattro successi di fila considerando campionato e coppa e vuole tenere alta la concentrazione in vista del rush finale prima dello stop per i Mondiali, anche perché domenica ci sarà la supersfida in campionato contro la Juventus.

Non solo, attenzione al rischio cartellino giallo visto che le diffide vengono tolte dopo i quarti, non dopo i gironi: per questo è molto probabile che Bastoni e Lautaro siano risparmiati in ottica andata degli ottavi. Inzaghi dovrà dunque bilanciare queste esigenze nell'undici che scenderà in campo all'Allianz Arena, senza farsi prendere troppo la mano: chance per Acerbi, Gosens e Darmian tra difesa e centrocampo mentre davanti ci sarà Correa (in gol contro la Samp). E Lukaku? Sarà pronto a subentrare, magari a inizio ripresa, per mettere altri minuti per poi ritrovare la titolarità allo Stadium. Si potrebbe rivedere dal primo minuto Handanovic. A San Siro finì 2-0, oggi vincere a Monaco non cambierebbe il secondo posto nel gruppo ma darebbe ulteriore morale.

LE PROBABILI FORMAZIONI