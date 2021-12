Cessione Inter, negoziati negli Usa: Steven Zhang a Los Angeles

L'INDISCREZIONE

Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbero tre gruppi statunitensi interessati al club: in pole l'uomo d'affari Daniel E. Straus

Nonostante le recenti rassicurazioni di Zhang Jindong sui debiti di Suning, in casa Inter tiene sempre banco il tema cessione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il vertici nerazzurri starebbero ancora lavorando sottotraccia per vendere una parte o addirittura tutto il pacchetto del club. Situazione che nell'ultimo mese avrebbe fatto registrare un'accelerata negli Usa, con Steven Zhang volato a Los Angeles per valutare i possibili scenari e parlare direttamente con i gruppi interessati all'acquisto dell'Inter. Getty Images

Indiscrezioni alla mano, il Corriere dello Sport parla di tre possibili acquirenti statunitensi, ma si concentra soprattutto sulla figura di Daniel E. Straus, 65enne uomo d’affari di New York a capo di un gruppo che si occupa di salute e gestisce anche un fondo che negli ultimi anni ha investito non solo in private equity e in ambito immobiliare, ma anche nell’entertainment e nello sport.

Attraverso la Bridge Sports, Straus in passato ha rilevato una quota della franchigia NBA dei Memphis Grizzlies, di cui è stato vicepresidente fino al 2018, e un paio d’anni dopo ci ha riprovato con i Minnesota Timberwolves, ma l'assalto è fallito. Operazioni che confermano l'interesse dell'uomo d'affari per il mondo dello sport e lo inseriscono tra i principali candidati rintracciati dalla banca incaricata da Zhang per cercare possibili acquirenti. Stando sempre a CdS, del resto, i collaboratori del 65enne di New York avrebbero già avuto la possibilità di dare uno sguardo attendo ai conti dell'Inter e avrebbero raccolto elementi sufficienti per poter avanzare una prima offerta.

Offerta che Suning valuterà con i soliti standard e obiettivi economici. Per la cessione del club, la richiesta dell'attuale proprietà nerazzurra si aggira infatti sempre intorno al miliardo di euro. Soprattutto dopo il recente via libera per la costruzione del nuovo stadio. Cifra che resta il nodo anche di queste nuove trattative in corso negli Usa e che a suo tempo fu il grande scoglio nel negoziato con BC Partners.