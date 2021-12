Cina, Zhang Jindong rassicura i dipendenti: "Saldati i debiti di Suning"

LA LETTERA

La proprietà dell’Inter ha migliorato la propria posizione finanziaria, il padre del presidente nerazzurro assicura che il colosso è in ripresa

Da almeno un anno e mezzo, complice la crisi dovuto alla pandemia, si parla di crisi finanziaria del gruppo Suning, ma il fondatore e presidente onorario del colosso cinese Zhang Jindong, padre del presidente dell'Inter Steven Zhang, ha voluto rassicurare tutti i suoi dipendenti scrivendo loro una lettera in occasione del 31° anniversario della nascita di Suning: “Con il sostegno e l’aiuto del Governo e con i nostri continui sforzi, il problema del debito del gruppo si è stabilizzato gradualmente”. Getty Images

"Nell’ultimo anno, a causa di una serie di fattori interni ed esterni, l’azienda ha affrontato sfide senza precedenti, tuttavia, in molti dipendenti abbiamo visto lo spirito di invertire le avversità e il gruppo ha cercato di fare del suo meglio per risolvere il problema. Attualmente, con il sostegno e l’aiuto del governo, con i nostri continui sforzi, il problema del debito del gruppo è stato stabilizzato gradualmente e anche le operazioni di Tesco stanno riprendendo in modo ordinato - si legge nel testo della lettera - Con il supporto di tutte le parti, la liquidità è gradualmente migliorata da agosto e i ricavi delle vendite hanno avuto una rapida crescita da fine settembre in poi”.

“Non importa quanto sia lunga la strada – prosegue la lettera – ci sarà una fine, e non importa quanto sia lunga la notte, ci sarà una fine. Dobbiamo sempre guardare avanti con ferma fiducia ed essere onesti con noi stessi. Non esiste un inverno eterno. Dopo 30 anni di sviluppo, Suning è diventata un’impresa con un patrimonio importante. Negli ultimi 31 anni, gruppi di persone hanno promosso lo sviluppo e la crescita di Suning passo dopo passo e hanno trasformato Suning in un’impresa socializzata con gratitudine. Nello sviluppo futuro, dovremo inevitabilmente affrontare difficoltà e sfide più gravi, ma finché non dimenticheremo le nostre aspirazioni originali, rafforzeremo la nostra fiducia e manterremo sempre lo spirito laborioso delle persone di Suning, saremo sicuramente in grado di rivedere l’alba”, conclude la lettera di Zhang Jindong.