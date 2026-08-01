Tonali, bastano pochi minuti per il primo gol in maglia Tottenham IL VIDEO

01 Ago 2026 - 15:20
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Sandro Tonali segna all'esordio con il Tottenham e regala agli Spurs la vittoria per 2-1 nell'amichevole precampionato a Sidney contro il Chelsea che schierava il neoacquisto Marco Palestra. Nonostante l'inferiorità numerica, provocata dal rosso al difensore Danso nei primi minuti del secondo tempo, gli uomini di Roberto De Zerbi sono riusciti a imporsi sulla squadra di Xabi Alonso grazie alle reti del centrocampista ex Newcastle e dell'attaccante Richarlison, in goal al 45' della ripresa. Davanti agli 80.363 spettatori presenti allo Stadium Australia, anche Marco Palestra ha disputato i primi minuti con i Blues, dopo la telenovela di calciomercato fra Atalanta e Inter, in un derby londinese dal sapore azzurro. Il prossimo impegno per gli uomini di Alonso è in programma mercoledì a Hong Kong, dove il Chelsea affronterà la Juventus di Luciano Spalletti, che aspetta di poter arruolare il francese Randal Kolo Muani e il bosniaco Kerim Alajbegovic.

Tonali al Tottenham, prime foto con la maglia degli Spurs

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