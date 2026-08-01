Federcalcio Germania: fare "indagine completa" sulla proposta della Fifa

01 Ago 2026 - 15:55
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La Federcalcio tedesca (Dfb) ha richiesto un'"indagine completa" sullo sviluppo del piano della Fifa per vendere a fondi privati il Mondiale, dopo che la soluzione ideata dal presidente Gianni Infantino è stata ritirata in seguito all'opposizione della Uefa e delle altre confederazioni continentali. "Il presidente della Fifa ha agito unilateralmente, senza trasparenza, e in modo irresponsabile rispetto agli interessi del calcio. Il passo indietro era inevitabile", ha dichiarato il presidente della Dfb, Bernd Neuendorf. "Insieme alla Uefa e alle altre confederazioni dobbiamo garantire che nella Fifa si affermi una cultura in cui le decisioni vengano discusse e adottate dai membri all'interno degli organi di governo preposti". Una richiesta in linea con la posizione della Federcalcio inglese, che sui social ha chiesto "una revisione completa e rigorosa della leadership e della governance della Fifa".

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