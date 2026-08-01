Europei 2032, Abodi: "Su stadi 4,5 mld investimenti, trasformazione epocale"

"Come ho sempre detto in questi tre anni e mezzo, nonostante diffidenze e ostilità spesso subdole, sta succedendo per gli stadi quello che mai è successo nella nostra storia: tredici città, sedici progetti, 4,5 miliardi di euro di investimenti privati, una collaborazione stretta tra Governo, Comuni, Regioni, Club, Figc e Uefa. A questo si aggiungono le modifiche legislative che ho promosso, in collaborazione con il Parlamento, per migliorare l'efficacia della norma stadi, la creazione della piattaforma commissariale e il prezioso lavoro del Commissario di Governo Sessa, che ho voluto fortemente insieme al Mit, e un portafoglio di opportunità finanziarie a supporto degli investimenti privati, elaborate insieme al Mef che saranno presentate entro un mese".