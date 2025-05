C’è ancora vita sul pianeta Inter. Martedì a San Siro per il tutto o per il niente

Dalla sfida del Montjuich emergono dei dati che non vanno in contraddizione con tutto quello che si è visto nel pregresso di questa stagione. Il primo: ci sono degli insostituibili in questa Inter. Facili da individuare: i due attaccanti titolari, cioè Thuram e Lautaro, il regista – Calhanoglu – e l’esterno più completo che ci sia, ovvero Dumfries. Quando mancano questi quattro non può essere la stessa Inter. Per ragioni tecniche ma anche per ragioni fisiche. Non esiste alter ego per questi quattro, è un concetto incontrovertibile. Il secondo dato: la squadra nel suo complesso è pesantemente affaticata, come è comprensibile che sia. Giocatori come Dimarco e Bastoni, per esempio, non hanno la lucidità che li ha accompagnati nella fase centrale della stagione. Però stavolta i cambi hanno contribuito al risultato finale in maniera fattiva, soprattutto Carlos Augusto. Per questo motivo l’Inter, che in genere dopo un’ora di gioco perde una buona percentuale del suo potenziale, stavolta ha saputo limitare i danni. Terzo dato, non meno importante: Simone Inzaghi ha bisogno di troppo tempo per “aggiustare” tatticamente la squadra. Dopo i primi slalom quasi indisturbati di Lamine Yamal, sarebbe stato opportuno inventare qualcosa per provare – almeno provare – a limitare il fenomeno del Barça. Questo è l’unico appunto che si può muovere all’allenatore per la partita in questione. Mezzo appunto in verità, perché con Carlos Augusto al posto di uno sfinito Dimarco, Yamal è stato un pochino più limitato.