Cassano è sicuro: "Lo scudetto lo vince l'Inter"

A TIKI TAKA

"Lo scudetto lo vincerà l'Inter", questa la previsione di Antonio Cassano a Tiki Taka su Italia 1. L'ex fantasista, noto tifoso nerazzurro, si fida di Antonio Conte: "Mi piace tantissimo, fa rendere al massimo i giocatori. Io sono convinto che farà benissimo, darà del filo da torcere alla Juve e vincerà lo scudetto. Averlo in panchina ti dà 15 punti in più". Il problema è solo sulle fasce: "L’unica cosa che non mi convincono sono gli esterni, ma la difesa mi piace tantissimo". Puntata del 25 agosto

Senza peli sulla lingua, come al solito, ha bocciato Juve e Napoli: " La Juve non mi convince con Sarri: i campioni ti abbandonano dopo un’ora di tattica al giorno. Il Napoli può lottare per lo scudetto, è forte, anche se forse a lungo andare gli può mancare qualcosa. Per questo non sono tanto convinto del successo finale".

Poi altre bordate a Icardi: "Sta aspettando la Juventus. All’Inter non lo vuole nessuno, lui sa che non metterà più piede in campo. Dico quello che penso, non me ne frega niente. Io dico la mia, non sono qui per fare il pupazzo. Mi sono già rovinato e non è un problema vostro. Secondo me se lui rimane fermo si fa un grandissimo autogol. Poi l’errore è parlarne così tanto".

Meglio, molto meglio, Higuain: "Ha 32 anni e ha fatto più di 350 gol, non ha 40 anni. È sempre titolare, ovunque". Poi Dybala: "Può fare il finto centravanti oppure deve andare via. Paratici può dire quello che gli pare. Dice che è un campione: ma se è un campione, perché non te lo tieni?".