Caso Icardi, Ferri a Wanda Nara: "Certe dichiarazioni hanno messo in difficoltà Mauro con lo spogliatoio"

18/02/2019

"Alcune dichiarazioni, ad esempio sul fatto di prendere qualche giocatore per dare più palloni a tuo marito per fare gol all'interno dello spogliatoio hanno una risonanza enorme, perché Icardi il giorno dopo deve andare nello spogliatoio e dare delle giustificazioni. Così tu metti in difficoltà il capitano dell'Inter. Se poi le giustificazioni non arrivano...". A Tiki Taka Riccardo Ferri dà la sua versione sul caso Icardi rivolgendosi a Wanda Nara. "L'intenzione dell'Inter è di recuperare un grandissimo professionista per arrivare agli obiettivi comuni - ha proseguito l'ex difensore dell'Inter - Per risanare questa situazione Icardi deve chiudersi nello spogliatoio e confrontarsi con i compagni senza società e allenatore e uscire fino a quando non hanno trovato un accordo".