Inter, Calhanoglu: "Obiettivo seconda stella, ho fame di vittorie"

Perisic-Cuadrado, che scintille in campo



















1 di 11 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Hakan Calhanoglu non si nasconde: "Per l'Inter l'obiettivo della nuova stagione è sempre lo stesso, l'ambizione resta uguale: puntiamo alla seconda stella. Daremo tutto in campo per i nostri obiettivi". Il centrocampista turco, intervistato da Inter Tv, si dimostra molto carico: "Grazie a Simone Inzaghi ho imparato tanto e sono migliorato tatticamente ma soprattutto sono cresciuto molto mentalmente perché ho tanta voglia di vincere, ho tanta fame di conquistare coppe".