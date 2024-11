Calhanoglu, cuore e clean sheet: l'Inter in Europa vola con il fattore C

Dopo la quarta giornata della fase campionato di Champions League c'è una città in piena festa: Milano. Se il Milan di Fonseca è tornato in città con un'impresa al Bernabeu, chi con tranquilla nonchalance continua a macinare punti in un clima di serena normalità è l'Inter di Simone Inzaghi; dieci per la precisione, in quattro partite, meno solo del Liverpool. Contro l'Arsenal il tecnico piacentino si è permesso il lusso di pensare un po' anche al Napoli, come già fatto a Manchester contro il City tra l'altro, escludendo Thuram, Barella, Bastoni e Dimarco per fare dei nomi, ma senza perdere la caratteristica che in Europa quest'anno la fa da padrona con il biscione in campo: la compattezza.