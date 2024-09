Inter, Calhanoglu e Bastoni in nazionale (con cautela)

inter

L'Inter si attende una gestione attenta da parte di Turchia e Italia dopo i problemi accusati da centrocampista e difensore contro l'Atalanta

Dopo la larga vittoria contro l'Atalanta, si svuota il centro sportivo nerazzurro ad Appiano Gentile: tra chi risponderà alla chiamata della propria nazionale e i giorni di "vacanza" concessi da Simone Inzaghi (gli allenamenti riprenderanno martedì pomeriggio), l'Inter è come spezzata a metà. A proposito della pausa per le nazionali, il tecnico interista presterà particolare attenzione ad Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, usciti acciaccati dalla sfida di venerdì sera a San Siro.

Il difensore aveva accusato un affaticamento al soleo della gamba destra, per il turco affaticamento ai rotatori dell'anca sinistra: nulla che abbia impedito ai due di rispondere alla chiamata di Spalletti e Montella per Italia e Turchai ma è chiaro che in casa nerazzurra ci si attende una gestione attenta dei due, in modo che non ci sia un rischio di ricadute. Non è un caso che Inzaghi, rispondendo a una domanda sulla convocazione di Lautaro (che era reduce da un risentimento agli adduttori e aveva recuperato proprio per l'Atalanta) nell'Argentina, abbia invece spostato l'attenzione su di loro: "Lautaro in Nazionale? Non mi preoccupa, negli ultimi tre giorni aveva lavorato bene. Mi preoccupano Bastoni e Calhanoglu, che hanno avuto due affaticamenti: non sembra nulla di grave, i dottori mi hanno tranquillizzato. Poi abbiamo Barella che dovrà operarsi al naso".

E infatti il vice-capitano non fa parte della lista degli Azzurri, in day hospital farà un intervento per risolvere un problema di sinusite: è previsto riesca a tornare ad allenarsi in una settimana.

