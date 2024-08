Inter, Palacios: "Ho grinta e mi piace giocare col pallone: ero attaccante"

inter

Le prime parole del nuovo difensore argentino, arrivato per 6,5 milioni di euro più bonus: "Sono giovane, seguirò Lautaro: un sogno averlo come compagno"

© X Tomas Palacios ieri è diventato ufficialmente un giocatore dell'Inter dopo una trattativa allungatasi di diversi giorni a causa di complicazioni burocratiche dei suoi ex club, il Talleres e l'Independiente Rivadavia. Ma ora il classe 2003 è sorridente nelle prime parole rilasciate a Inter Tv: "Sono felice e orgoglioso di come sia andata, sto vivendo un sogno. L'obiettivo è accumulare minuto e godermi questa fantastica squadra".

Palacios, che almeno inizialmente nella rosa dovrebbe occupare il ruolo di vice-Bastoni, si racconta: "Sono un difensore grintoso, mi piace molto giocare col pallone. Da piccolo giocavo attaccante, poi per altezza e tecnica mi hanno spostato in difesa". Infine, una menzione per il suo nuovo capitano: "Per la mia età ho sempre guardato molto a Lautaro Martinez, è un sogno essere suo compagno".

Vedi anche inter L'Inter si diverte e Inzaghi inventa ancora: messaggio alle rivali