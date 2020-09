Cagliari, Giulini si arrende: "Nainggolan rimane all'Inter"

NINJA NERAZZURRO

La prossima stagione Radja Nainggolan non indosserà la maglia del Cagliari. Lo ha annunciato con grande rammarico il presidente del club sardo. "L’incontro con l'Inter non è andato bene - ha spiegato Tommaso Giulini escludendo categoricamente la possibilità di confermare in rossoblù il Ninja -. E’ impossibile riportarlo al Cagliari, credo proprio che resterà a Milano". "Vogliono tenerlo”, ha aggiunto il patron del Cagliari, anticipando anche le intenzioni di Marotta sul giocatore.

Poi qualche altra dichiarazione sulle mosse di mercato del Cagliari. "La trattativa Fazio? Stiamo discutendo con la Roma, valutiamo nei prossimi giorni se sarà un'operazione che riusciremo a fare", ha spiegato Giulini parlando del centrale giallorosso e della necessità di un rinforzo in difesa per la prossima stagione. "L'idea Zaza? Non ci interessa minimamente, abbiamo Pavoletti e Simeone", ha invece chiarito per quanto riguarda la situazione degli attaccanti. Infine una battuta sul grande interesse attorno a Nandez: " Ounas possibile contropartita del Napoli per Nandez? Assolutamente no, Nandez rimane da noi, non l'abbiamo mai proposto a nessuno".