Cagliari, Nainggolan: "Devo tornare all'Inter, per il futuro vedremo"

Radja Nainggolan saluta il Cagliari, anche se tutti in Sardegna sperano si tratti solo di un arrivederci: "Ho finito il prestito e devo rientrare, poi si vedrà - ha detto il centrocampista belga nel corso di una diretta Instagram con l'ex compagno Ariaudo - Oggi è il mio ultimo giorno da giocatore del Cagliari, meno male che ho fatto già una settimana di allenamento". Poi un commento amaro sulla formula che lo ha legato ai rossoblù fino al 31 agosto: "Hanno fatto una c...ata con questa storia dei quattordici mesi...". La dirigenza sarda, in ogni caso, è al lavoro per riportarlo al più presto sull'isola: "C’è la volontà del giocatore, dell’allenatore e anche la mia - ha detto il presidente Giulini all'Unione Sarda - Dipende tutto dal nostro incontro con l’Inter, ci dovrà venire incontro. Vorremmo risolvere al più presto".

Al momento la situazione è di stallo: la volontà del giocatore è chiaramente quella di restare al Cagliari e l'Inter ha bisogno di fare cassa per potersi concentrare sui colpi in entrata a centrocampo (Kanté su tutti). Giulini però non ha intenzione di acquistare il Ninja a titolo definitivo, considerando anche che per evitare minusvalenze i nerazzurri chiedono almeno 19 milioni di euro. C'è poi la questione ingaggio: 4,5 milioni a stagione sono decisamente fuori budget per i rossoblù, che nella passata stagione avevano potuto contare sulla partecipazione attiva dell'Inter al pagamento dello stipendio del belga. Il mercato è ancora lungo, ma la soluzione non è esattamente a portata di mano.

In attesa di capire se e quando potrà fare ritorno a Cagliari, Nainggolan ha scherzato con Ariaudo sul possibile approdo di Lionel Messi all'Inter: "Non conosco le dinamiche della situazione perché non leggo mai un c...o, ma alla fine rimarrà a Barcellona. Lui mio compagno di squadra all'Inter? No, non voglio giocare con lui, è troppo forte...".